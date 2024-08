Hadir di Acara ACIED 2024, BKI Fokus Lakukan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei "IDSurvey" menghadiri acara Annual Conference On Indonesian Economic Development (ACIED) 2024.

Dalam acara tersebut, perseoran membahas tema “Escaping the Middle-Income Trap and Reaching Golden Indonesia 2045: Pathways and Policy Options”.

Adapun tema ini berfokus pada penyusunan strategi dan peta jalan pembangunan ekonomi Indonesia.

Terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang penting agar Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum 100 tahun kemerdekaan.

Direktur Utama PT BKI, Arisudono Soerono mengatakan BKI mengungkapkan fokus dalam menghadapi tantangan yang ada dengan meningkatkan infrastruktur, kepatuhan terhadap regulasi internasional, serta keamanan dan keselamatan di laut yang lebih baik.

"Di sisi lain, ada kesempatan besar dalam peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi canggih, dan ekspansi perdagangan internasional melalui jalur laut yang strategis,” ucap Arisudono Soerono.

BKI juga melakukan beberapa penelitian dan perkembangan untuk menyelesaikan masalah yang ada, salah satunya adalah dengan menggunakan dua sumber bahan bakar pada kapal.

Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi pada personil di sektor maritim.