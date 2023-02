Hadiri Side Event AWG G20 Presidensi India, Sekjen Kementan Sampaikan Hal Penting Ini

jpnn.com, NEW DELHI - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Kasdi Subagyono menghadiri pertemuan kelompok kerja pertanian (Agriculture Working Group-AWG) G20 Presidensi India.

Presidensi G20 India diawali pertemuan tingkat Deputi Pertanian (Agriculture Deputy Meeting-ADM) yang dilaksanakan pada 13-15 Pebruari 2023 di Indore, Madhya Pradesh, India.

Sekjen Kasdi Subagyono mengatakan side events G20 digelar pada Februari 2023 membahas dua topik utama, yaitu Stock Taking of G20 Initiatif in Agriculture dan Global Forum on Climate Smart Agriculture for Food Security.

"Dalam kegiatan side event ini beberapa hal penting yang kami tekankan," kata Sekjen Kasdi saat memberikan paparan pada pembukaan side event G20 Presidensi India, Selasa(14/2).

Pertama, lanjut dia menjelaskan, perlunya upaya penguatan dan membangun sinergi yang lebih kuat antar-Prakarsa Pertanian Global yang telah diluncurkan sejak Pertemuan Tingkat Menteri Pertanian 2011 dalam mendukung capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustaianable Development Goals-SDGs) 2030.

Kedua, terkait Agriculture Market Information System (AMIS), perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif untuk menilai manfaat dan dampak AMIS terhadap stabilitas pangan global.

Aspek yang dicakup dalam evaluasi, meliputi stabilitas pasokan dan harga pangan, efisiensi pasar yang tercermin dari penurunan biaya transaksi dan berkurangnya hambatan perdagangan antarnegara.

"Indonesia melalui Kementan dalam bidang pertanian mendorong agar negara anggota G20 dapat memanfaatkan secara intensif data dan informasi AMIS dalam perumusan kebijakan pangan nasional di masing-masing negara G20," tambah Kasdi.