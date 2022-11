Hanwha Life Dinobatkan Sebagai Best Insurance 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT. Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life) menerima penghargaan sebagai Best Insurance 2022 with Top Financial Performance and Prioritizing Customer Needs Through Insurance Product and Service.

Perusahaan asuransi Korea pertama yang masuk ke Indonesia ini mendapat pernghargaan untuk kategori Asuransi Jiwa dengan total aset Rp 1 triliun sampai dengan Rp 5 triliun.

Direktur Utama & Chief Executive Officer (CEO) Hanwha Life Insurance Indonesia Steven Namkoong mengungkapkan untuk kedua kalinya Hanwha Life berhasil mendapatkan Indonesia Best Insurance Awards.

"Hal itu tidak lepas dari komitmen serta berbagai inovasi yang Hanwha Life lakukan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Indonesia," ujar dia dalam siaran pers, Selasa.

Pada 2021, Hanwha Life berhasil mencatatkan RBC 6.636 persen dan pertumbuhan pendapatan lebih dari 10 persen, yakni sebesar Rp 223,76 miliar dari Rp 201,08 miliar pada 2020.

Pada Kuartal II 2022, pendapatan Hanwha Life naik menjadi Rp 105,19 miliar dari Rp 104,09 miliar tahun sebelumnya.

Total aset Hanwha Life juga meningkat dari Rp 2,05 triliiun pada Kuartal II 2021 menjadi Rp 2,06 triliun pada Kuartal II 2022.

Deputy Head of Marketing Hanwha Life Insurance Indonesia Albine Pardede menambahkan perusahaan bangga terpilih sebagai Best Insurance 2022.