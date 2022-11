Harga CPO Makin Naik, Cek nih Daftarnya!

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Ir Zulfadli menyebutkan harga CPO Riau mengalami kenaikan pada periode 16-22 November 2022.

Kenaikan harga CPO terjadi pada pohon dengan usia tanam 10-20 tahun mencapai Rp 2.848,20 per kilogram atau naik Rp 28,52 per kg (1,01 persen) dibandingkan harga seminggu sebelumnya Rp 2.819,68 per kilogram.

Zulfadli mengatakan kenaikan harga sawit disebabkan makin membaiknya tata kelola penetapan harga.

"Kenaikan harga sawit Riau itu dipicu oleh terjadinya kenaikan dan penurunan harga jual CPO dan kernel dari perusahaan yang menjadi sumber data," kata Zulfadli di Pekanbaru, Rabu.

Harga TBS sawit menjadi lebih baik dan terus diupayakan oleh pemprov oleh Gubernur Riau bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau agar pekebun mendapat harga yang berkeadilan sesuai dengan regulasi.

Berikut daftar harga CPO di Riau:

1. Harga CPO PTPN V Sei Buatan Rp 12.651,59 per kilogram dan mengalami penurunan harga sebesar Rp 172,17 per kilogram dari harga minggu lalu.

2. Harga CPO PTPN V Sei Tapung Rp 12.651,50 per kilogram dan mengalami penurunan harga Rp 172,17 per kilogram dari harga minggu lalu.