Hasil Pengamatan LPS soal Kondisi Perbankan Nasional, Sedikit Ngeri, tetapi

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membeberkan kondisi perbankan nasional Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan stabilitas sistem keuangan, khususnya perbankan tetap terjaga.

Hal itu tercermin dari pergerakan Indeks Stabilitas Perbankan (BSI) yang berada dalam kategori “Normal-Stabil”.

Nilai BSI pada posisi 22 September 2021 berada pada level 99,48.

Angka itu terbentuk dari terkendalinya tekanan pada sub index market pressure.

"Juga pada dua sub indeks lainnya, yaitu sub index interbank pressure dan sub index credit pressure," Purbaya.

Meski begitu, dia menilai peningkatan penyaluran kredit masih memiliki risiko.

Khususnya, kata Purbaya pada risiko ketidakpastian dari sisi eksternal maupun internal, yang utamanya berasal dari dampak pandemi COVID-19.