Hasna: Data Excel Penempatan Guru Lulus PG Sepertinya Benar, Honorer Ketakutan

jpnn.com, JAKARTA - Para guru lulus PG (passing grade) hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 kasak-kusuk soal data excel penempatan.

Data excel ini telah tersebar luas beberapa waktu lalu di kalangan guru lulus PG, karena isinya sangat lengkap, by name by address.

Selain itu, tercantum daerah penempatan guru lulus PG yang berpindah ke luar kabupaten/kota, bahkan provinsi.

Ada juga yang posisinya tetap di sekolah induk, karena kebetulan formasinya tersedia.

"Sepertinya data excel penempatan yang beredar itu ada benarnya. Saya punya beberapa bukti dari kawan-kawan yang mendapatkan informasi dari masing-masing pemdanya," kata Hasna, pentolan guru lulus PG kepada JPNN.com, Senin (10/10).

Dia mencontohkan di Kabupaten Kebumen dan Subang. Guru honorer di daerah itu menyebut data excel yang pernah heboh dan dibantah validitasnya oleh Kemendikbudristek, setelah disandingkan dengan data pemda ternyata sama.

"Data excel kan dibilang enggak benar. Nah, kawan-kawan di Subang, Kebumen, dan sejumlah daerah lainnya melaporkan sama hasilnya dengan KepmenPAN-RB soal kuota PPPK 2022 per instansi," terangnya.

Hasn menyebut yang sedikit berbeda hanya pada jumlah kuota PPPK. Ada daerah yang usulan formasi PPPK-nya bertambah.