Hindari 7 Makanan Ini, Bye-bye Perut Buncit

Perut buncit tak hanya mengganggu penampilan, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan, lho!

Nah, khusus buat kamu yang memimpikan punya perut rata bak model, ada baiknya menghindari makanan penyebab perut buncit, seperti dirangkum dari laman eat this. Time to find out!

1. Jus Buah Kemasan

Jus buah yang dibuat secara alami memang menyehatkan untuk tubuh. Karena jus buah memiliki kandungan serat dan vitamin yang tinggi, namun ini tidak berlaku untuk jus buah kemasan.

Sebabnya, jus buah kemasan sudah memiliki beragam campuran bahan yang gak sehat, seperti kandungan gula yang tinggi.

Kandungan itulah yang bisa menyebabkan timbulnya lemak di perut.

2. Aneka kue pastry

Perlu kamu ketahui Beauty, beberapa kue pastry seperti muffin biasanya penuh dengan tepung olahan, cenderung tinggi gula, dan juga tinggi natrium.

Ini semua merupakan komponen yang dapat menambah lemak di perut.

3. Steak iga

Iga merupakan salah satu dari tiga potongan tubuh hewan yang mengandung lemak paling banyak.