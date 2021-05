Honda Kenalkan Generasi Baru Civic Sedan 

jpnn.com, JAKARTA - Honda baru saja memperkenalkan Civic sedan generasi ke-11 di Torrance, California, Amerika Serikat.

Mobil itu hadir dengan berbagai pembaruan mulai dari desain, teknologi, hingga mesin yang digendongnya.

“Mobil ini hadir dengan gaya sederhana, tetapi sporty di interior dan eksterior serta kinerja terbaik di kelasnya," ungkap Executive Vice President of National Operations, American Honda Motor Co., Inc Dave Gardner dalam siaran persnya, Minggu (2/5).

Secara desain, sedan berlogo H itu hadir lebih sporty dan modern. Hal itu terlihat dari kap meskn dan front feder yang rendah serta garis di baguan bodi.

Masuk ke interior, Civic sedan terbaru memberikan tampilan instrumen digital dengan layar sentuh yang lebar dan berwarna.

Di Amerika Serikat, Honda Civic sedang hadir dalam empat varian dengan dua mesin yang berbeda.

Varian LX dan Sport menggendong mesin 4 silinder berkapasitas 2.000 cc yang menghasilkan tenaga hingga 158 HP.

Sementara, tipe EX fan Touring memiliki memiliki mesin berkapasitas 1.500cc turbo empat silinder yang menghasilkan tenaga 180 HP.