Hyukoh & Sunset Rollercoaster Turut Ramaikan Joyland Festival Jakarta 2024

jpnn.com, JAKARTA - Joyland Festival Jakarta 2024 akan segera digelar di GBK Baseball Stadium Senayan, Jakarta pada 22-24 November 2024.

Sebulan menjelang festival, Plainsong Live selaku promotor telah mengumumkan fase ketiga dan terakhir daftar bintang tamu.

Setelah kepastian St. Vincent, Air, Bombay Bicycle Club dan nama-nama lain yang sudah diumumkan sebelumnya, peleburan indie rock Korea Selatan dan Taiwan antara Hyukoh & Sunset Rollercoaster akan meramaikan Joyland Festival 2024.

Kolaborasi tersebut akan menampilkan lagu-lagu seperti Young Man, Glue, dan Antenna dari AAA, album kolaborasi yang dirilis pada Juli 2024 lalu.

Selain itu, Hyukoh & Sunset Rollercoaster juga siap menyajikan lagu-lagu klasik dari repertoar masing-masing seperti Tomboy dan Comes and Goes milik Hyukoh dan Vanilla dan My Jinji oleh Sunset Rollercoaster.

"Kami bersyukur sekali dua band indie rock terbesar Asia saat ini bisa tampil di Joyland Festival. Keputusan mereka untuk membuat album kolaborasi ini adalah pilihan yang eksploratif bagi mereka dan seru untuk para penggemarnya," kata Ferry Dermawan, Direktur Program Joyland Festival, Selasa (15/10).

Turut datang dari mancanegara untuk meramaikan Joyland Festival Jakarta 2024 yakni Khun Narin’s Electric Phin Band dari Phetchabun, Thailand yang memadukan psychedelic rock dengan musik folk Thailand.

Selanjutnya ada trio musik elektronik Idiotape dari Korea Selatan; Cami Laye Okun, DJ musik tropis kelahiran Kuba yang bermukim di Perancis; Danniella Dee, DJ roots reggae asal Coventry, Inggris yang juga bagian dari trio dub sound system Sisters in Dub; serta Habibi Funk, DJ musik Timur Tengah asal Berlin, Jerman sekaligus pendiri label rekaman dengan nama yang sama.