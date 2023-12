IDSurvey Gelar Culture Talk Series Ke-4

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey menggelar program Culture Talk Series (CTS). Tema CTS keempat ini yakni The Power of Adaptif dengan mengundang perwakilan dari tiap entitas, yaitu PT BKI, PT SUCOFINDO, dan PT Surveyor Indonesia.

Pada CTS ke-empat ini, turut hadir Direktur Utama Holding IDSurvey, Arisudono Soerono, Direktur Utama PT SUCOFINDO, Jobi Triananda Hasjim beserta jajaran direksi PT BKI, PT SUCOFINDO, dan PT Surveyor Indonesia.

Selain itu, turut mengundang sebagai narasumber CTS yakni Wakil Direktur PT Blue Bird Tbk, Sigit P. Djokosoetono dan EVP Pengembangan Produk Niaga PT PLN.

Bukan yang pertama, program CTS bukan hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga sarana untuk membangun dan mengimplementasi nilai-nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari setiap Insan IDSurvey.

Melalui CTS ini, diharapkan Insan IDSurvey dapat memaknai nilai Adaptif dan diimplementasikan dalam setiap perilaku sehari-hari.

"Sebagai bagian dari rangkaian acara ulang tahun IDSurvey ke-2, kemarin kami telah melakukan launching purpose statement IDSurvey, yang menancapkan alasan kenapa IDSurvey akan dan harus terus relevan dengan memberikan dampak kepada khalayak lebih luas beyond-profit. Suatu tujuan luhur yaitu: we exist for the safety of your family and mine, kita ada (dan hadir) demi keamanan keluargamu dan keluarga kita semua," ujar Arisudono Soerono.

"Tujuan luhur ini mengartikan keluarga kita bergantung dari eksistensi IDSurvey, dan oleh karenanya merupakan tanggung jawab kami bersama untuk bahu membahu, BKI-SUCOFINDO-SI untuk bisa terus eksis dan mencapai tujuan luhur kita baik di saat matahari bersinar terang maupun di kala badai menerpa,” imbuh Arisudono Soerono.(chi/jpnn)