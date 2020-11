Indonesia Fashion Week Diadakan Secara Virtual Pertengahan November Mendatang

jpnn.com, JAKARTA - INDONESIA Fashion Week (IFW) yang merupakan pekan mode terbesar di Indonesia ini akan tetap diadakan secara virtual 14-15 November yang akan datang.

Terselenggaranya IFW 2020 merupakan bukti konsistensi dari Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) dalam mendukung kemajuan.

Serta memberikan ruang promosi kepada para pelaku industri mode untuk bangkit dan berkreasi di tengah pandemi.

" Indonesia Fashion Week memiliki tanggung jawab moral kepada publik, pemerintah dan juga semua stakeholder yang selalu men-support APPMI," kata Presiden IFW dan Ketua APPMI, Poppy Dharsono, pada jumpa pers, Senin.

" Kita semua belajar sesuatu yang baru, harus beradaptasi dengan kehidupan baru, perilaku baru, dan langkah baru di pandemi ini," ujar Poppy.

Sama seperti tahun sebelumnya, IFW 2020 kembali mengangkat tema budaya Kalimantan yang bertajuk "Tales of the Equator - Treasure of the Magnificent Borneo".

Seperti diketahui, Kalimantan memiliki unsur kebudayaan yang beragam, unik, dan memiliki banyak dimensi yang bisa dieksplorasi menjadi sumber inspirasi bagi industri fesyen Indonesia.

Meski digelar secara virtual, penyelenggaraan IFW yang kesembilan kalinya ini akan dikemas dengan konsep yang tak kalah menarik.