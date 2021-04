Indonesia Pasang Target Juara di Kompetisi Bisnis ICAEW China dan Asia Tenggara

jpnn.com - Juara nasional Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Virtual Business Challenge Indonesia (IBC), Tim Esprit dan Tim Red Velvet dari Universitas Indonesia akan mewakili Indonesia di ICAEW Greater China and South-East Asia Business Challenge yang akan diadakan pada 22 Mei 2021.

Pada kompetisi regional tersebut kedua tim akan bersaing dengan 9 tim elit lainnya dari China, Malaysia, Singapura dan Vietnam untuk mendapatkan kesempatan bersaing memperebutkan gelar grand champion.

Perwakilan Tim Esprit mengatakan, ICAEW Indonesia Business Challenge adalah paket kompetisi lengkap.

Baca Juga: Laba Bisnis Otomotif Grup Astra Merosot

"Bersama-sama, kami bekerja untuk mempersiapkan dan menampilkan yang terbaik dihadapan panel juri; kompetisi ini benar-benar meningkatkan kerja sama tim dan manajemen waktu kami," sebut tim Esprit.

Sementara, runner-up kedua perwakilan Tim Red Velvet mengatakan, Indonesia Business Challenge (IBC) 2021 adalah pengalaman belajar yang berarti dan menantang bagi Red Velvet. Kompetisi ini dapat memecahkan masalah bisnis serta menciptakan ide-ide inovatif dan aplikatif dalam waktu 90 menit.

"Kami sangat senang dan bersyukur menjadi runner up pertama, karena itu berarti kami mendapat kesempatan untuk bersaing di tingkat regional, di Greater China and South-East Asia Business Challenge. Kami siap menghadapi tahap yang akan datang, dan semoga, kami dapat memberikan yang terbaik untuk kompetisi ini sekali lagi!,” kata perwakilan tim Red Velvet.

Baca Juga: Bisnis Digital BNI Berhasil Kerek Kinerja di Awal 2021

ICAEW ‎Head of Indonesia Conny Siahaan mengatakan, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pasar berkembang di dunia, Indonesia telah menjadi kawasan yang menarik di peta bisnis global.

Conny berharap IBC dapat menjadi wadah khusus untuk menampilkan potensi talenta-talenta muda Indonesia yang berasal dari berbagai universitas ternama di seluruh Indonesia, dan para peserta dapat menjaga terus semangatnya sepanjang kompetisi.