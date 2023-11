Indonesia’s International Coaching Summit 2023 Segera Digelar, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - International Coaching Federation (ICF) Jakarta Chapter Chapter akan menggelar Indonesia’s International Coaching Summit (IICS) secara daring pada 10-22 November 2023 dan tatap muka pada 25 November 2023.

Konferensi tahunan yang dahulu dikenal sebagai International Coaching Summit (ICS) tersebut kini mengangkat tema 'Coaching for Sustainable Growth'.

Chairman Indonesia’s International Coaching Summit (IICS) 2023 Lidia Rusvita mengatakan IICS 2023 didedikasikan untuk memajukan pertumbuhan berkelanjutan bagi individu, bisnis, dan masyarakat.

"Semangat yang dibawa melalui tema Coaching for Sustainable Growth yakni memberdayakan peserta untuk mengungkap potensinya dalam menggelorakan transformasi, membentuk masa depan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas melalui coaching," kata Lidia Rusvita dalam keterangan resmi, Jumat (3/11).

Menurutnya, ICF menargetkan konferensi dihadiri oleh 1.000 peserta dengan komposisi 850 secara daring dan 150 secara tatap muka, dengan segmentasi 50 persen dari kalangan pelaku bisnis, 30 persen individual dan 20 persen coaching enthusiast.

IICS melibatkan beragam pembicara yang ahli di bidangnya dan menghubungkan 1.000 peserta yang mencakup perusahaan, pengusaha, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), start-up, organisasi nirlaba, pemerintah, pendidik, praktisi, peneliti, coach, individu, dan komunitas.

Selain itu, IICS juga menyediakan Unit CCE yang dapat diklaim oleh coach bersertifikasi ICF untuk partisipasi penuh mereka (80% kehadiran) dan potongan harga tiket sebesar 35% untuk anggota ICF, serta harga khusus bagi lulusan Sekolah Pelatihan Coaching.

Narasumber dalam IICS 2023 terdiri dari Head of Information Technology Manulife Indonesia Joerg Sauer, ACC, EVP & CAO ParagonCorp Dr A Miftahuddin Amin, SSi, SE, MM, Professional Coach and Consultant Martha Swissanto, PCC, Professional Coach and Consultant Swissanto Soerojo, PCC, Impactful Business & Leadership Coach ASIA Coach Erry P Ismali, EPC, HC Practitioner and Professional Career Coach and Writerpreneur Hary Kuswanto.