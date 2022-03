Ingat Ajaran Bung Karno, Megawati: Perut Rakyat Harus Kenyang

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri teringat pesan Presiden Pertama RI Soekarno bahwa perut rakyat harus kenyang.

Hal itu disampaikan Megawati untuk menanggapi berbagai kritik yang diterimanya di media sosial.

Kritik itu muncul karena pernyataan Megawati yang heran melihat masyarakat memperebutkan minyak goreng sehingga dia memberi saran agar masyarakat menggunakan metode lain untuk memasak.

Megawati mengaku dirinya sempat disebut aneh karena seharusnya mengurusi politik, bukan makanan.

Namun, Presiden Kelima RI itu menilai politik mencakup kehidupan rakyat, termasuk makanan sehingga tidak salah jika dirinya membahas tentang bahan pangan.

“Saya mengatakan bahwa politik bukan politik, politic its not only politic, tetapi politik itu sebetulnya adalah bagian dari kehidupan,” kata Megawati di Jakarta pada Senin (28/3).

Megawati lantas menceritakan pengalaman saat berdiskusi dengan ayahnya, Bung Karno.

"Saya bertanya pada ayah saya. Sebenarnya kalau berpolitik itu yang paling penting untuk rakyat sebetulnya apa, toh, bapak? Beliau dengan enteng mengatakan, yang namanya perut harus kenyang,” tutur Megawati.