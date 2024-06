Jadi Tuan Rumah NSDC SMA, Unika Atma Jaya Dukung Pendidikan Holistik

jpnn.com, JAKARTA - Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) menggelar lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional di Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya.

Ajang bergengsi National Schools Debating Championship (NSDC) 2024 itu dklaksanakan pada Kamis hingga Senin, 20-24 Juni 2024 di Auditorium Gedung Yustinus lantai 15, Kampus Semanggi.

Acara itu merupakan upaya menjaring siswa-siswa unggul yang nantinya akan mengikuti World Schools Debating Championship (WSDC) di tingkat internasional.

Tahun ini, NSDC mengangkat tema "Speak of Your Mind, Speak for Indonesia" dan diikuti oleh 36 kontingen provinsi dan 1 tim dari Sekolah Luar Negeri Indonesia.

Tema ini dipilih untuk mendorong para peserta menyuarakan pendapat mereka dan berkontribusi dalam pembahasan isu-isu yang relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K) menyampaikan bahwa kegiatan itu adalah bagian dari pendidikan holistik yang ditawarkan oleh Unika Atma Jaya.

"Kami sangat bangga dapat menjadi tuan rumah NSDC 2024. Kami percaya bahwa melalui kompetisi ini, para peserta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka, yang sangat penting untuk menghadapi tantangan di masa depan," ujar Prof. Yuda dikutip, Jumat (21/6).

Unika Atma Jaya memiliki harapan besar terhadap dampak positif dari kegiatan ini.