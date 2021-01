James Harden Langsung Ukir Triple-Double Saat Debut Bersama Brooklyn Nets

jpnn.com, NEW YORK - James Harden membukukan triple-double dalam debutnya bersama Brooklyn Nets, Minggu (17/1) pagi WIB.

Harden mengantar Nets menang 122-115 atas Orlando Magic di New York.

Si Berewok mencetak 32 poin, 12 rebound, dan 14 assist.

Jumlah assist Harden tadi memecahkan rekor yang dibuat oleh Kevin Porter pada 1977 untuk assist dalam debutnya bersama tim.

???? BEARD DEBUT TRIPLE-DOUBLE ????



In the @BrooklynNets win, @JHarden13 becomes the first player in NBA history to put up a 30-point triple-double in his debut with a new team.



32 PTS | 12 REB | 14 AST pic.twitter.com/3BYV6pG2Qk — NBA (@NBA) January 17, 2021