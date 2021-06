Jangan Anggap Remeh Sariawan, Ternyata bisa Pertanda Sakit Kanker

jpnn.com, SURABAYA - Adi Husada Cancer Center (AHCC) mengadakan webinar bertajuk "Update Manajement of Head & Neck Cancer" yang khusus membahas penyebab kanker.

Webinar yang ditujukan untuk para dokter dan tenaga kesehatan ini menghadirkan tiga narasumber.

Mereka adalah dr Hari Susilo Sp.B (K) Onk-KL yang membahas Management of Head and Neck (oral) cancer, dr Dyah Erawati Sp.Rad (K) Onk.Rad membahas Radiotherapy for Head and Neck (oral) cancer, dan dr Putu Niken Ayu Amrita Sp.PD-KHOM membahas dari sisi Medical Treatmebnt in Head and Neck (oral) cancer.

Dokter Hari Susilo Sp.B (K) Onk-KL mengungkapkan kanker pada umumnya sama yakni penting deteksi dini pada kanker kepala dan leher. Kanker ini bisa jadi disebabkan oleh sariawan.

"Deteksi dini tak boleh diabaikan. Salah satu gejala yang sering diabaikan ialah sariawan. Sariawan yang tak kunjung sembuh dan ada benjolan ini harus diwaspadai," ujar dokter spesialis bedah kepala leher.

Bila menderita sariawan yang tak kunjung sembuh, dr Hari Susilo menyarankan agar memeriksakan hal tersebut ke dokter.

Dokter akan melakukan pemeriksaan dan bila diperlukan akan dilakukan biopsi.

Selain sariawan, ada beberapa gejala kanker kepala dan leher yang juga harus diwaspadai.