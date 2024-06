Jasaraharja Putera Pacu Literasi Keuangan UMKM di PLUT KUMKM Bandung

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Teknik PT Asuransi Jasaraharja Putera Suhardiman menyatakan harapannya kepada pelaku UMKM di Pangalengan dan Kabupaten Bandung.

Jasaraharja Putera berharap para peserta akan memperoleh pengetahuan dasar mengenai pengelolaan keuangan dan memahami jenis lembaga jasa keuangan yang resmi dan diawasi oleh OJK.

Hal itu disampaikan Suhardiman saat PT Asuransi Jasaraharja Putera mengadakan acara literasi keuangan bertema 'The Miracle of Today for Tomorrow' di PLUT KUMKM Kabupaten Bandung pada Kamis, 13 Juni 2024.

Baca Juga: Jasaraharja Putera Sabet 2 Penghargaan dalam Anugerah BUMN 2024

"Melihat kondisi sekarang kasus pinjol di indonesia sebanyak Rp 61,1 triliun, kondisi seperti ini sangat memprihatinkan untuk masyarakat indonesia yang masih minim pemahaman tentang mengelola keuangan dengan baik, maka dari itu sangat penting dilakukannya kegiatan literasi keuangan untuk," ujar Suhardiman.

Suhardiman mengatakan peserta mendapatkan materi mengenai dasar-dasar pengelolaan keuangan, jenis lembaga keuangan seperti asuransi umum dan asuransi syariah, serta produk-produk asuransi Jasaraharja Putera, dan cara memanfaatkan produk dan jasa keuangan, termasuk memeriksa keabsahan hukum penyedia jasa keuangan terkait.

"Literasi keuangan adalah tanggung jawab semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, dan pemerintah telah mengharuskan perusahaan asuransi, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya untuk melaksanakan literasi keuangan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan keuangan," ucap Suhardiman.

Baca Juga: Direktur Pemasaran Jasaraharja Putera Sabet Penghargaan Best CMO Award 2023

Jasaraharja Putera juga memberikan Asuransi Kecelakaan Diri secara gratis selama satu tahun.

Jasaraharja Putera terus berusaha meningkatkan layanan untuk membantu masyarakat meraih masa depan yang lebih baik melalui inovasi dan efisiensi produk.