Joko Anwar Bagikan Trailer Pengepungan di Bukit Duri, Sangat Mendebarkan

jpnn.com, JAKARTA - Come and See Pictures dan Amazon MGM Studios merilis official trailer film terbaru dari sutradara Joko Anwar yang berjudul Pengepungan di Bukit Duri (judul internasional: The Siege at Thorn High).

Film ke-11 Joko Anwar tersebut sekaligus film kedua produksi Come and See Pictures setelah Siksa Kubur yang meraih 17 nominasi Piala Citra dan lebih dari 4 juta penonton.

Pengepungan di Bukit Duri menandai babak baru dalam karier perfilman Joko Anwar setelah 20 tahun berkarya, mengusung genre yang belum disentuh sebelumnya olehnya yaitu drama-aksi.

Dibintangi oleh Morgan Oey, Omara Esteghlal, Hana Pitrashata Malasan, dan sederetan wajah baru dalam perfilman Indonesia, film tersebut akan tayang pada 17 April 2025 di bioskop Indonesia.

Film Pengepungan Di Bukit Duri menampilkan gambaran apa yang mungkin terjadi di Indonesia tidak lama lagi bila Indonesia tidak memperbaiki diri dari masalah-masalah bangsa termasuk kedekatan anak-anak muda dengan budaya kekerasan.

Dikisahkan Edwin (Morgan Oey), berjanji pada kakaknya sebelum meninggal untuk menemukan anak kakaknya yang hilang.

Pencarian Edwin membawanya menjadi guru di SMA Duri, sekolah untuk anak-anak bermasalah. Di sana, Edwin menghadapi murid-murid paling beringas sambil mencari keponakannya.

Ketika akhirnya dirinya menemukan sang keponakan, kerusuhan pecah di seluruh kota, dan mereka terjebak di sekolah, melawan anak-anak brutal yang kini mengincar nyawa.