Tayang Mulai Lebaran, Siksa Kubur Disambut Penuh Antusias

jpnn.com, JAKARTA - Film horor terbaru garapan sutradara Joko Anwar, Siksa Kubur akhirnya tayang di bioskop mulai 11 April 2024.

Tayang pada saat momen Lebaran, karya persembahan produser Tia Hasibuan dan rumah produksi Come and See Pictures itu langsung disambut antusias luar biasa dari para penonton.

Film Siksa Kubur menghadirkan horor bertema keluarga dan menjadi bahan renungan untuk seluruh pemeluk agama tentang hari setelah kematian.

Berbagai media dan para kritikus film pun merespons secara positif Siksa Kubur yang menilai bahwa film tersebut sebagai salah satu film terbaik Joko Anwar.

Para kritikus dan media juga sepakat film Siksa Kubur menyajikan sisi teknis yang mampu memberikan kengerian di depan layar.

Kritikus film senior Hikmat Darmawan mengatakan, "Siksa Kubur sebagai salah satu film terbaik Joko Anwar," bunyi keterangan pers yang diterima JPNN.com, Jumat (12/4).

Film Siksa Kubur mengikuti kisah tentang Sita dan Adil. Setelah kedua orangtuanya menjadi korban bom bunuh diri, Sita jadi tidak percaya agama.

Sejak saat itu, tujuan hidup Sita hanya satu: mencari orang yang paling berdosa dan ketikaorang itu meninggal, dia ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa Siksa Kubur tidak ada dan agama tidak nyata.