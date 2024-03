Joko Anwar Ungkap Alasan Pakai Lagu Opick di Film Siksa Kubur

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Come and See Pictures merilis official trailer film horor religi Siksa Kubur pada Rabu (13/3).

Trailer Siksa Kubur menampilkan sosok yang diperankan Faradina Mufti dan Reza Rahadian yang berperan sebagai Sita dan Adil.

Menariknya, lagu Opick berjudul 'Bila Waktu Tlah Berakhir' menjadi pembuka dari trailer tersebut.

Sutradara Siksa Kubur Joko Anwar lantas membeberkan alasannya menggunakan lagu itu di film Siksa Kubur.

Ide awal memasukkan lagu tersebut ternyata datang dari tim marketing.

"Tim marketing bilang sebenarnya film ini ceritanya sama dengan lagu Opick. Ternyata lagu Opick yang tadi teman-teman dengar sebenarnya plek ketiplek jiwanya sama siksa kubur," ujar Joko Anwar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (13/3).

Dia menyebut bahwa langsung ada kecocokan ketika lagu itu dimasukkan dalam trailer Siksa Kubur.

"Dan ini enggak mengada-ada ketika siksa kubur mendapatkan lisensi lagu Opick, ketika ditaruh, enggak diedit, langsung pas beatnya," ucap Joko Anwar.