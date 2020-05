Kapan Pelajar Internasional dan Pendatang Boleh Kembali ke Australia?

Setelah hampir dua bulan Australia membatasi pergerakan dan aktivitas warganya, pelonggaran peraturan akan dilakukan secara bertahap.

Jumat kemarin (8/05), Pemerintah Australia mengumumkan tiga tahap pelonggaran pembatasan dalam pertemuan kabinet nasional.

Namun Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan waktu pelaksanaan diserahkan kepada negara bagian masing-masing.

Pemerintah pusat juga akan mempertimbangkan untuk mengecualikan pelajar internasional dari larangan masuk ke Australia pada awal Juli mendatang.

Berikut tiga tahap pelonggaran yang tetap harus menjaga jarak antara warga dan mengedepankan kebersihan individu.

(Supplied: Federal Government)

Each stage will be followed with a cooling off period to monitor the impact of the changes.