Kemeriahan Hari Pertama Guinness Brighter Together

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Guinness Brighter Together digelar di Senayan Park, Jakarta mulai Jumat (27/10) hingga Sabtu (28/10).

Sejumlah kemeriahan tersaji pada hari pertama festival hasil kolaborasi Guinness dan Plainsong Live itu.

Pertunjukan musik menampilkan kolaborasi yang jarang terjadi antara Efek Rumah Kaca x Arafura, White Shoes & The Couples Company x Oele Pattiselanno, Rock N Roll Mafia x Goodnight Electric.

Ketiga persembahan spesial tersebut menghibur penonton yang memadati area Guinness Smooth Session Stage.

Sementara itu, area Guinness Time Stage dihebohkan oleh Stars And Rabbit, The Panturas, Scaller, Perunggu, dan Seringai.

Grup metal Seringai menjadi penampilan penutup pada hari pertama Guinness Brighter Together - Discover the Good Things in Our Diversity.

Dalam penampilannya, band beranggotakan Arian13, Sammy Bramantyo, Ricky Siahaan, dan Edy Khemod itu mengentak lewat sejumlah lagu andalan.