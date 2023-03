Kepala BSKDN Minta Pemprov Aceh Menjaga Inovasi Daerah secara Berkesinambungan

jpnn.com - ACEH - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo menjadi narasumber dalam Podcast Bappeda Bercerita di Kantor Bappeda Provinsi Aceh pada Rabu, 1 Maret 2023.

Pada kesempatan tersebut, Yusharto meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menjaga kesinambungan inovasi daerah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Yusharto mengatakan upaya itu dapat dilakukan melalui sikap konsisten Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Provinsi Aceh dalam mengawal inovasinya dari semula hanya berupa ide hingga dapat diimplementasikan dan direplikasi kembali.

Yusharto juga mengingatkan OPD, anggota masyarakat, maupun kepala daerah yang menginsiasi inovasi agar tertib melaporkan inovasinya kepada pemerintah pusat melalui BSKDN sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.

"Dari lima yang disyaratkan dalam inputing data, salah satu yang dikeluhkan adalah pembuktian evidence before and after dari inovasi, dan yang diutamakan dalam bentuk video karena video ini menjadi pembuktian yang paling faktual," ujar Yusharto.

Lebih lanjut, birokrat kelahiran 29 April 1967 itu juga mengimbau Pemprov Aceh agar tidak ragu dalam berinovasi.

Dia berharap Pemprov Aceh dapat memastikan inovasi yang diinisiasi dapat berlangsung secara berkesinambungan.

"Jangan sampai sudah menggagas inovasi mungkin sudah tiga tahun, sementara yang kita nilai dua tahun, untuk itu yang sudah jadi dua tahun ini dalam bentuk apa pun secepatnya ditransformasi menjadi bentuk yang lain yang merupakan penyempurnaan dari inovasi sebelumnya," pesan Yusharto.