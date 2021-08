Kepulangan Simone Biles ke AS Disambut Bak Pahlawan, Begini Suasananya

jpnn.com, HOUSTON - Dua atlet senam Amerika Serikat, yakni Simone Biles dan Jordan Chiles disambut parade sejak kedatangannya ke Negeri Paman Sam.

Biles menerima sorakan penggemar yang menunggunya di Houston setelah pesawatnya mendarat, Kamis (6/8).

Ia bersama rekan setimnya Jordan Chiles melambaikan tangannya seraya mengucapkan terima kasih bagi para fan yang setia mendukung mereka.

Setelah melewati kerumunan fan, Biles segera menjumpai sang kekasih Jonathan Owens di kamp pelatihan Houston Texas. Owens merupakan atlet American Football.

