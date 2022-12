Keren! 511 UMK Binaan Pertamina Berhasil Naik Kelas, Ini Perinciannya

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 511 usaha menengah kecil (UMK) binaan Pertamina dari 722 peserta UMK Academy 2022 yang telah mengikuti berbagai rangkaian aktivitas pembekalan sejak Agustus lalu berhasil lulus dan dinyatakan naik kelas pada acara Graduation Day yang dilaksanakan secara daring, Jumat (23/12).

Peserta yang dinyatakan lulus tersebut terdiri dari empat kelas, yakni Go Modern dan Go Digital masing-masing 141 UMK, Go Online 125 UMK, dan Go Global 104 UMK.

Peserta telah memenuhi minimal dua kriteria yang telah dijadikan acuan parameter, di antaranya peningkatan omzet, peningkatan jumlah pegawai, kapasitas produksi dan memasarkan produknya hingga ke luar negeri, serta melibatkan masyarakat sekitar untuk menghasilkan produk.

PTH Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Erry Widiastono menyampaikan ucapan selamat kepada 511 peserta UMK Academy 2022 yang telah naik kelas, dan juga berterima terima kasih kepada para mentor yang intens memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para UMK binaan selama lima bulan terakhir.

“Melalui UMK Academy diharapkan bisa menjadi tempat belajar bagi para UMK secara komprehensif sehingga dapat langsung di implementasikan kepada usaha yang sedang dijalani, serta kapasitas dan skill enterpreneurship UMK semakin meningkat dengan optimal agar siap mengakses pasar ekspor yang semakin terbuka lebar,” ujar Erry Widiastono.

Dalam sambutannya, VP CSR & SMEPP Pertamina Fajriyah Usman mengatakan UMK Academy merupakan program pembinaan UMK yang dilakukan secara terstruktur, berjenjang dan terintegrasi sesuai dengan kebutuhan dan harapan para mitra binaan.

Baca Juga: Dirut Pertamina Nicke Widyawati Kembali Terpilih dalam Daftar 100 Wanita Berpengaruh di Dunia

Selain itu, UMK Academy merupakan program pembinaan yang menyesuaikan dengan tren dan tantangan pasar sesuai komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan UMK yang berkelanjutan secara optimal.



“Kami berharap seluruh UMK dapat menjadi lulusan terbaik di bidangnya masing-masing, terus kreatif dan inovatif serta harus bisa memadukan kebutuhan antara supply dengan demand, dan bagaimana kita bisa melihat potensi market, bahkan kita harus bisa menjadi trend maker,” tutur Fajriah.

Salah satu UMK yang dinyatakan lulus dari program Pertamina UMK Academy 2022 adalah Sahono, pemilik usaha JeggBoy & Girl.