Ketua BKSAP Fadli Zon Temui Presiden Majelis Umum PBB, Serukan Reformasi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Fadli Zon bersama rombongan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis, di Markas Besar PBB, New York.

Pada kesempatan itu, Fadli Zon yang juga Executive Committee IPU (Organisasi Parlemen Dunia) menyerukan perlunya reformasi organisasi internasional tersebut, khususnya dalam hal pengambilan keputusan di Dewan Keamanan.

Hal itu disampaikan seiring pengesahan resolusi Admission of new Members to the United Nations pada 10th Emergency Special Session dari Majelis Umum PBB, yang memberikan hak-hak dan privilese tambahan kepada Palestina dalam berpartisipasi di PBB.

Fadli Zon menjelaskan resolusi Majelis Umum PBB yang mencerminkan kehendak mayoritas bangsa-bangsa tersebut, juga menganggap Palestina layak menjadi anggota PBB.

Menurutnya, tantangan berikutnya ialah memastikan Dewan Keamanan PBB menindaklanjutinya dalam pembahasan berikutnya, dan dia menilai hak veto terus menjadi hambatan dalam multilateralisme.

“DPR RI berpandangan melalui kepemimpinan di Majelis Umum PBB, reformasi organisasi termasuk DK PBB dapat dilakukan dan menjadi agenda bagian dari kesepakatan KTT Untuk Masa Depan atau UN Summit for the Future pada September nanti,” kata Fadli Zon dalam keterangannya, Selasa (16/7).

Fadli Zon mengapresiasi kepemimpinan Presiden Majelis Umum PBB dalam beragam isu termasuk isu Palestina.

Dia juga mendorong aktifnya kepemimpinan Presiden Majelis Umum PBB untuk menegaskan hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan hak asasi manusia yang telah menjadi nilai universal untuk terus dihormati.