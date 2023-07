Kim Bum Segera Bertemu Penggemar di Indonesia, Ini Jadwalnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Korea Selatan, Kim Bum akan menyapa para penggemarnya di Indonesia.

Setelah kesuksesan Viu Scream Dates bersama Lee Je Hoon dan Lee Seung Gi, Viu akan kembali menggelar fan meeting dengan aktor Korea Selatan.

Melalui kanalnya di Twitter dan Instagram, Viu mengumumkan akan menghadirkan Kim Bum dalam acara Asia Fan Meeting in Jakarta bertajuk Between U and Me.

Rencananya, acara jumpa penggemar itu akan digelar di Pullman Hotel Jakarta Central Park, pada 3 September 2023.

Penjualan tiket Asia Fan Meeting in Jakarta bertajuk 'Between U and Me' dengan harga presale sudah mulai dijual pada Kamis (27/7), pukul 12.00 WIB hingga Jumat (28/7), pukul 23.59 WIB

Adapun untuk harga presale dijual mulai Rp 850 ribu hingga Rp 2.350.000.

Kemudian, tiket dengan harga normal dijual mulai Rp 1 juta hingga Rp 2,8 juta dan tersedia mulai Sabtu (29/7), pukul 12.00 WIB.

Kim Bum merupakan aktor asal Korea Selatan yang dikenal karena aksinya yang mengagumkan dalam drama Korea.