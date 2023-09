Para Penggemar Siap-Siap, Kim Bum Sebut Akan Ada Karya Baru

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Nama Kim Bum sebagai aktor mulai dikenal semenjak memerankan karakter So Yi-Jung di drama Korea (drakor) Boys Over Flowers.

Semenjak berperan dalam drakor tersebut, dia pun sudah bermain di berbagai judul film dan drama.

Terbaru, dia memerankan karakter Lee Rang dalam drakor Tale of the Nine Tailed 1938.

Dalam konferensi pers menjelang acara fan meeting di Jakarta, Kim Bum menjawab mengenai karakter yang paling berdampak baginya.

Namun, aktor 34 tahun itu mengaku sulit untuk menentukan salah satu.

"Saya sering dapat pertanyaan seperti ini. Kalau secara pribadi susah untuk memilih karena semua peran itu tidak bisa dilupakan dan semua peran itu fans menyukainya dan mendukung," ujar Kim Bum dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9).

"Jadi, tidak bisa memilih," sambungnya.

Dia lantas mengungkapkan alasannya ketika memilih sebuah peran.