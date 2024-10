King's College London Resmi Memulai Angkatan Pertama di KEK Singhasari

jpnn.com, JAKARTA - Kemitraan Pemerintah Indonesia dengan King's College London (KCL) menjadi sebuah pencapaian monumental di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari.

KCL merupakan salah satu dari 40 universitas terbaik di dunia telah mengukuhkan kehadirannya di KEK Singhasari sebagai KEK Pendidikan pertama di Indonesia dan mengembangkan Human Development Zone (HDZ).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan setelah melalui beberapa proses dan perizinan, KCL meresmikan angkatan pertamanya di KEK Singhasari.

Kampus KCL ini terbuka dan dapat diakses oleh pelajar di seluruh tanah air untuk mendapatkan pendidikan berkualitas internasional tanpa harus ke luar negeri.

“Saya ingin mengucapkan selamat dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menandai tonggak penting peresmian angkatan pertama King's College London di KEK Singhasari. Walaupun saya tidak dapat menghadiri acara ini, tetapi saya bangga menyaksikan acara ini karena tidak hanya mewakili prestasi pendidikan namun juga merupakan langkah penting dalam perjalanan Indonesia mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” tutur Airlangga yang hadir secara virtual dalam acara The Inauguration of the First Cohort King’s College London in Singhasari Special Economic Zones, Selasa (15/10).

Tahap perdana kampus KCL di KEK Singhasari akan dimulai dengan program S2 Ekonomi Digital.

Baca Juga: Kemenko Perekonomian dan Pemprov Gorontalo Bersinergi Kembangkan Ekosistem Kewirausahaan

Pada Januari 2025, program ini akan diperluas hingga mencakup program S2 Digital Futures.

Selain itu, dalam lima tahun ke depan, akan diluncurkan serangkaian program lanjutan, seperti Hukum Digital, Psikologi, dan Keamanan Siber, dengan target minimal 750 mahasiswa yang mengambil program di Kampus Singhasari.