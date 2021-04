Klasemen La Liga Setelah Real Madrid Taklukkan Eibar

jpnn.com, MADRID - Real Madrid menggusur Barcelona ke posisi ketiga dan mendekati Atletico Madrid di puncak klasemen La Liga.

Dalam laga kandang melawan Eibar di Estadio Alfredo Di Stefano, Sabtu (3/4) malam WIB, Real Madrid menang 2-0.

Dua gol kemenangan Madrid dicetak oleh Marco Asensio di menit ke-41 dan Karim Benzema di menit ke-72.

Hasil tersebut sangat berharga bagi Madrid untuk terus menempel pemuncak klasemen, Atletico Madrid, dan memupuk kepercayaan diri tim sebelum menghadapi Liverpool di Liga Champions, Rabu (7/4).

22 - @realmadriden are unbeaten their 22 games in all competitions in Holy Week (W16 D6) since 2-3 vs Valencia at home in #LaLiga in march 2008, their best streak in this period ever. Brothers#HolyWeek #RealMadridEibar pic.twitter.com/CgzT8CoQFA — OptaJose (@OptaJose) April 3, 2021