Klasemen MotoGP 2020: Dovizioso dan Rossi Merosot

jpnn.com, BARCELONA - Hasil balapan di Catalunya, Minggu (27/9) malam WIB menggoyang klasemen MotoGP 2020.

Andrea Dovizioso (Ducati) yang sebelumnya memimpin dengan 84 poin, merosot ke posisi empat lantaran gagal finis di Catalunya.

Posisinya diambil Fabio Quartararo (Petronas Yamaha), yang finis pertama di balapan tadi.

Quartararo mengoleksi 108 poin. Posisi kedua klasemen ditempati Joan Mir, yang di tiga balapan terakhir selalu naik podium.

"The @suzukimotogp guys were much faster at the end of the race!" - @FabioQ20 ?????



The chequered flag came just in time for the new championship leader! ????#CatalanGP ???? pic.twitter.com/RouTG1rhY2 — MotoGP™???? (@MotoGP) September 27, 2020