Kolaborasi Epik Tony Wenas Bawakan Bohemian Rhapsody di Konser The Piano Man

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Musikus senior tanah air, Tony Wenas menggelar konser tunggal bertajuk 'The Piano Man' di Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat.

Konser tersebut diinisiasi oleh Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) sebagai bentuk apresiasi terhadap musikus senior.

Adapun konser ini sebagai bentuk perayaan atas dedikasi sang pianis yang telah berkecimpung di industri musik selamsa 40 tahun.

Dalam konser itu, Tony Wenas yang lebih dikenal sebagai pianis berkolaborasi dengan para penyanyi tanah air, seperti Ruth Sahanaya, Once Mekel, dan banyak lagi.

Penampilan Tony Wenas semakin megah berkat iringan musik dari dua maestro musik Indonesia, yaitu Dwiki Dharmawan dan Krisna Prameswara.

Pria yang menjabat sebagai Direktur PT Freeport Indonesia tersebut menampilkan 19 lagu lawas dari berbagai genre.

Adapun di antaranya Happy Man by Chicago, Here Well Stay bh Frida ft Phil Collins, Hasrat & Cita by Andie Meriem Mataletatta, hingga Bohemian Rhapsody by Queen.

Perdana konser tunggal sebagai pianis dan solois, Tony Wenas bersyukur bisa memberikan penampilan terbaik.