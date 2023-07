Kolaborasi Perkuat Industri Manajemen Aset di Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Value Partners Group bersama Aldiracita Sekuritas dan STAR Asset Management menjalin kemitraan strategis.

Kemitraan itu untuk mendorong kolaborasi lintas batas dan pertumbuhan industri manajemen aset di kawasan Asia Tenggara.

CEO Value Partners Group June Wong mengatakan aliansi bersama dengan Star Group merupakan tonggak penting dalam upaya berkelanjutan perusahaan untuk membangun kemitraan strategis yang menawarkan keuntungan terukur bagi klien.

Kedua pihak akan memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk dapat membawa solusi investasi yang inovatif dan berbeda ke pasar Asia Tenggara.

"Kolaborasi ini memungkinkan kami untuk memasuki pasar baru dan memanfaatkan potensi kawasan untuk pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang,” kata June, dalam keterangannya, Kamis (27/7).

Rudy Utomo, Presiden Direktur Aldiracita dan Ketua Komite Asosiasi Perusahaan Sekuritas Indonesia menyatakan bahwa kerja sama ini untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia dan memberi investor akses ke berbagai produk manajemen aset STAR AM yang lebih beragam.

"Kami yakin bisa memberikan solusi investasi dan layanan klien yang lebih terdepan lagi, sehingga bisa mendorong kesuksesan jangka panjang perusahaan dan klien," ujarnya.

CEO of STAR AM, Reita Farianti mengatakan, kemitraan bersama Value Partner sebagai salah satu perusahaan manajemen aset terkemuka di Asia untuk memperkuat posisi perusahaan di industri manajemen aset Indonesia.