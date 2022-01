Ladies, Ini 8 Jenis Makanan yang Mendukung Kesehatan Kulit

jpnn.com, JAKARTA - Kulit kita mengandung sekitar 30 persen air, yang berkontribusi pada kekenyalan, elastisitas, dan ketahanannya.

Kulit yang terhidrasi dengan baik dapat membantu kulit tampak sehat.

Sebaliknya, jika mengalami dehidrasi, maka kesehatan kulit terganggu, tampak kering

Ada banyak cara untuk memastikan kulit dapat terhidrasi dengan baik, seperti menggunakan produk perawatan kulit yang tepat untuk jenis kulit dan mengonsumsi makanan yang mendukung kesehatan kulit.

“Jika kulit terlihat kering, bersisik, atau teriritasi, mungkin sudah waktunya untuk memperhatikan hidrasi dan kebiasaan makan Anda,” kata Nutritionist, Member of the Dietetic Advisory Board and Outer Nutrition Advisory Board, Herbalife Nutrition Aria Novitasari, dalam keterangannya, Sabtu (15/1).

Aria memberi tips, yakni minum setidaknya 8 gelas cairan setiap hari, tentunya meliputi air mineral dan minuman lain seperti teh, susu, dan kopi.

Dia mengatakan kesehatan kulit juga akan terjaga jika pola konsumsi makanan didominasi oleh makanan yang kaya akan antioksidan seperti vitamin A, C, dan E.

Berikut daftar makanan kaya akan kandungan air yang bisa dicoba sebagai pendamping cairan yang diperlukan tubuh: