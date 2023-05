Libas Juara Bertahan NBA, Lakers Tembus Final Wilayah Barat

jpnn.com - LOS ANGELES - LA Lakers akhirnya menundukkan juara bertahan NBA Golden State Warriors di semifinal Wilayah Barat.

Pada gim ke-6 di cryptoarena.com Arena, Los Angeles, Sabtu (13/5) siang WIB, Lakers menang 122-101 yang membuat skor menjadi 4-2 (best of seven).

LeBron James dan kawan-kawan pun menembus final wilayah, berhadapan dengan unggulan pertama Barat Denver Nuggets.

James mencetak 30 poin, sembilan rebound, dan sembilan assist. Anthony Davis mencetak 17 poin dan 20 rebound.



"Ini berkat kebersamaan. Kami mengejutkan dunia," kata Davis seperti dilansir ESPN.

Lakers adalah tim pertama sejak 2014 yang menyingkirkan Warriors dari babak playoff sebelum Final NBA.

Warriors telah bermain di enam dari delapan Final NBA terakhir, absen di babak playoff sepenuhnya dalam dua musim lainnya.