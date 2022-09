Manisnya Buah Lychee Kini Hadir di Varian Baru Soju Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Minuman soju menjadi populer karena kerap muncul di drama-drama Korea.

Tekstur soju yang cenderung lebih lembut dari wine, whisky, atau sake lebih cocok dinikmati kapan saja.

Soju merupakan minuman beralkohol yang dibuat melalui proses penyulingan atau saat ini dikenal dengan proses distilasi.

Baca Juga: Pengusaha Minuman Beralkohol Pemilik Izin NPPBKC Wajib Lakukan Ini

Dengan teknologi pengolahan minuman yang modern, soju hadir dengan rasa yang makin variatif dari buah-buahan yang menyegarkan.

BAE Soju merupakan salah satu produk lokal yang dibuat di Tabanan - Bali dengan kualitas terbaik.

Miuman ini terbuat dari beras pilihan yang melalui proses fermentasi dan distilasi sebanyak 3 kali, sehingga memiliki rasa halus serta segar.

Baca Juga: Atasi Kecanduan Alkohol dengan 5 Ramuan Alami Ini

"Tahun ini, kami mengeluarkan varian baru dengan penambahan rasa lychee yang manis menyegarkan, serta after taste yang halus dan clean," kata David Farandi, Brand Manager BAE Soju dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9).

BAE merupakan singkatan dari Before Anyone Else. BAE sering diucapkan kepada orang tersayang yang biasa sering digunakan, yaitu baby atau babe.