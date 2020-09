Maskapai Malaysia Terpaksa PHK Ratusan Karyawan Gegara Virus Corona

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Maskapai murah andalan Malaysia, AirAsia Grup Bhd, sedang mempertimbangkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada ratusan karyawan dalam mengatasi dampak pandemi virus corona.

Kantor berita Bernama melaporkan, AirAsia X Bhd, baik unitnya di Malaysia maupun layanan jarak jauh, berencana memberhentikan masing-masing beberapa ratus anggota staf.

Laporan Bernama itu didasarkan atas keterangan seorang sumber yang menghadiri sesi temu wicara, yang diadakan secara terpisah oleh kedua unit itu pada Senin.

AirAsia belum menanggapi permintaan dari Reuters untuk berkomentar.

Staf yang dirumahkan akan diberi tahu dalam 72 jam, dan AirAsia Malaysia akan memberi mereka sejumlah bantuan, seperti tunjangan kesehatan dan penukaran kupon penerbangan akhir tahun.

Chief Executive Officer Riad Asmat mengatakan kelompok maskapai penerbangan itu telah menghubungi pemerintah namun belum menerima tanggapan apa pun.

Mereka yang diberhentikan kemudian akan dipekerjakan kembali setelah maskapai melewati pandemi. Staf yang tersisa tidak akan dipotong gajinya.

Sementara itu, AirAsia X akan melakukan penghematan lebih luas menyangkut staf teknis dan awak kabin, dengan metode last in, first out (masuk terakhir, keluar pertama).