Masuk Dalam 5 Kategori Berbeda, BTS Jadi Grup Dengan Nominasi Terbanyak Tahun Ini

jpnn.com, NEW YORK - Boygroup asal Korea Selatan, BTS dinominasikan untuk lima kategori berbeda dalam MTV Video Music Awards 2021.

Dilansir dari Soompi, MTV Video Music Awards 2021 telah mengumumkan daftar nominasi untuk tahun ini.

Pada Rabu (11/8) waktu setempat, MTV secara resmi mengumumkan sebagian besar nominasi yang ada dalam acara penghargaan tersebut.

Akan tetapi nominasi untuk kategori sosial termasuk Grup Terbaik dan Lagu Musim Panas akan diumumkan kemudian hari.

Adapun nominasi K-Pop terbaik tahun ini adalah (G)-IDLE dengan DUMDi DUMDi, BLACKPINK featuring Selena Gomez 'Ice Cream', BTS 'Butter', MONSTA X 'Gambler', SEVENTEEN 'Ready To Love', dan TWICE 'Alcohol Free'.

Boygroup BTS dinominasikan dalam lima kategori berbeda. Hal ini menjadikan BTS sebagai grup dengan nominasi terbanyak untuk MTV Video Music Awards tahun ini.

Tak hanya dinominasikan dalam kategori K-Pop Terbaik, grup yang digawangi Kim Namjoon ini juga masuk dalam nominasi Song of the Year (Dynamite), Best Pop (Butter), Best Choreography (Butter), dan Best Editing (Butter).

Pada tahun sebelumnya, BTS berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori Grup Terbaik, Pop Terbaik, Koreografi Terbaik, dan K-Pop Terbaik di MTV Video Music Awards 2020.