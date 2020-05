Media Iran Wartakan Buku tentang Qassem Soleimani Karya Penulis Indonesia

Sabtu, 09 Mei 2020 – 07:17 WIB

jpnn.com, TEHRAN - Kisah heroik mendiang Qassem Soleimani dalam memerangi kelompok Negara Islam Irak Suriah (ISIS) telah dibukukan. Judul bukunya adalah Jenderal Qasem Soleimani: Jalan Cinta Sang Penumpas ISIS.

Buku berbahasa Indonesia yang ditulis Irman Abdurrahman, Alfian Hamzah dan Musa Kazim itu sampai memperoleh perhatian dari media Iran. Media Tehran Times terbitan Iran mengabarkan penerbitan buku itu dengan artikel berjudul Book on Martyr Soleimani published in Indonesia.

Soleimani meninggal dunia pada 3 Januari 2020 di Baghdad, Irak akibat serangan udara Amerika Serikat (AS). Tentara kelahiran 11 Maret 1957 itu merupakan komandan Pasukan Quds, sebuah unit khusus dari Garda Revolusi Iran.

Pasukan Quds merupakan unit khusus yang beroperasi di luar Iran. AS menganggap Pasukan Quds merupakan pendukung terorisme.

Namun, justru Pasukan Quds di bawah kepemimpinan Mayjen Soleimani menjadi kunci penting dalam mengalahkan ISIS di Irak dan Suriah. Soleimani membantu pasukan Irak yang bergabung dengan milisi Syiah dalam memerangi kelompok bersenjata yang juga dikenal dengan sebutan Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) itu.

Tehran Times pun mengutip kata pengantar dari penulis dalam buku itu. “Jenderal Qasem Soleimani adalah figur komplet: seorang ahli strategi militer, pemimpin karismatik nan cerdik, sekaligus pelancong sufi yang senantiasa mempersaksikan cinta dalam hidupnya,” ujar penulis dalam kata pengantar buku tersebut sebagaimana dikutip Tehran Times dari Islamic Culture and Relations Organization (ICRO).