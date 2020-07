Mengaku Punya Ilmu Gaib, AM Bisa Dapatkan Uang Puluhan Juta

jpnn.com, LEMPUING - AM (32) terbilang pandai bersilat lidah. Mengaku memiliki ilmu gaib, ia bisa mendapatkan puluhan juta rupiah dari korbannya.

Namun, penipuan dengan modus menggandakan uang yang dilancarkan AM berhasil dipatahkan jajaran Polsek Lempuing, OKI.

Meski penangkapan terhadap AM tidaklah mudah. Hampir kurang lebih dua tahun polisi memburunya hingga akhirnya diringkus.

Pelaku yang merupakan warga Desa Mekar Jaya Lempuing, itu diringkus polisi di kediaman orang tuanya.

“Setelah keberadaannya diketahui, Kapolsek Lempuing AKP Darmanson bersama Kanit Reskrim Ipda M Indra dan tim opsnal Polsek Lempuing, langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bersembunyi di rumah orang tuanya,” ujar Kapolres OKI, AKBP Alamsyah P melalui Humas Polres OKI, AKP Iryansyah.

Disebutkan, AM sempat mencoba melarikan diri saat penangkapan, tetapi bisa digagalkan.

“Karena posisi rumah sudah dikepung, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan,” bebernya.

Penipuan yang dilakukan AM terhadap Ujang Habudin (39), warga Desa Sritunggal, Kecamatan Way Bahuga, Kabupaten Way Kanan Lampung, berawal dari perkenalan di rumah adik AM.