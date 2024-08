Mengenal Ubahan Mitsubishi New Pajero Sport

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi New Pajero Sport hadir dengan berbagai pengembangan fitur baru, yang diharapkan bisa menjawab kebutuhan konsumen tanah air dari sebuah SUV ladder frame.

Berdasarkan riset PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), konsumen Pajero Sport menginginkan mobil yang nyaman untuk harian sekaligus menambah kewibawaan (prestise).

Oleh karena itu, Pajero Sport 2024 mendapat sentuhan baru di berbagai sektor, guna menunjukkan perbedaan di kelasnya.

Manager Product Strategy PT. MMKSI Guntur Harling mengatakan terdapat beberapa improvement di new Pajero Sport, mulai dari sisi eksterior, interior, hingga inovasi seperti fitur ADAS yang sudah lengkap.

"Bagian depan, front grill dan under garnish, lebih diremajakan. Dari sisi interior dibuat lebih premium dan varian warna yang lebih mewah. Demikian juga beberapa teknologi disematkan di meter cluster, refreshment pada steering dan kemudi sehingga lebih up to date,” ungkap Guntur dalam keterangannya, Rabu.

Mitsubishi Pajero Sport terbaru memiliki desain dinamis dan performa superior dengan fungsionalitas tinggi.

Eksteriornya menampilkan grill depan hexagonal dan bumper yang didesain ulang, serta alloy wheel 18 inci.

Lalu, interiornya menawarkan kenyamanan optimal dengan synthetic leather dan dekorasi dark titanium.