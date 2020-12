Menkes Pastikan Distribusi Vaksin Bakal Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa distribusi vaksin Covid-19 akan sesuai dengan targetnya.

Pemerintah mengeklaim setiap vaksinasi yang dilakukan kepada masyarakat tepat sasaran.

"Nanti yang pertama menjadi sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan," kata Terawan melalui virtual, Senin (7/12).

"Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten atau kota yang selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam tim sistem informasi yang akan menyiapkan dalam bentuk data sasaran by name by address," kata Terawan.

Pelaksanaan distribusi vaksin, lanjut dia, sesuai dengan prosedur cara distribusi obat yang baik.

Hal itu untuk menjamin kualitas vaksin sampai kepada masyarakat.