Menteri Johnny Sebut Indonesia Sebagai Pengguna Satelit Terbesar di Asia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan Indonesia menjadi negara yang memanfaatkan satelit terbesar di kawasan Asia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Johnny dalam acara Asia Tech x Summit Singapore 2022: Technology, Society and The Role of Policy yang berlangsung di Millenia, Singapura.

“Saat ini Indonesia itu menjadi negara pemanfaatan satelit terbesar di Asia paling besar dengan kapasitas terbesar satelit yang digunakan,” kata Johnny, Selasa (31/5).

Menurut dia, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur digital secara merata di seluruh Indonesia.

Beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah ialah membangun jaringan tulang punggung di darat dan dasar laut serta membangun middle mile berupa microwave link dan fiber link.

"Termasuk peluncuran dua satelit terbesar yaitu SATRIA-1 dan Hot Backup Satellite berkapasitas total sebesar 300 Gbps dan dan pembangunan Base Transceiver Station yang merata di seluruh wilayah tanah air termasuk di wilayah 3T,” tambah Johnny.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar pembangunan digital dalam tiga lapisan.

Pada lapisan backbone, Indonesia saat ini memiliki jaringan serat optik dengan total panjang 459.111 kilometer, termasuk 12.399 kilometer serat optik yang dibangun oleh pemerintah.