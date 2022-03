Menteri Siti: Di Bawah Kepemimpinan Jokowi, Indonesia Konsisten Mengurangi Deforestasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyebut Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara konsisten berhasil mengurangi deforestasi secara signifikan.

Skip Adv

Komitmen tersebut seperti tertuang dalam FOLU Net Sink 2030 yang didukung oleh Amerika Serikat.

Menteri Siti mengatakan itu saat bertemu dengan Tim Delegasi Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim (The US Special Presidential Envoy for Climate, SPEC) John Kerry yang dipimpin oleh Penasehat Senior Robert O. Blake Jr.

"Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo, Indonesia secara konsisten telah berhasil mengurangi deforestasi secara signifikan,” ungkap alumnus Institut Pertanian Bogor (ITB) itu melalui keterangan persnya, Minggu (20/3).

Menteri Siti kemudian menyinggung penanggulangan kebakaran hutan dengan menerapkan solusi permanen yang berkelanjutan sebagai bagian aksi dari FOLU Net Sink 2030.

Demikian pula dengan upaya restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari aksi program tersebut.

Menteri Siti dalam pertemuan dengan Tim Delegasi Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim juga menyampaikan bahwa deforestasi Indonesia 2019-2020 tercatat sekitar 115 ribu hektar.

Angka itu, lebih rendah 75 persen dari periode sebelumnya tahun 2018-2019.