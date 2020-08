Microsoft Pamer Tiga Konsol Xbox One X Bertema Wonder Woman 1984

jpnn.com, JAKARTA - Microsoft memamerkan tiga konsol Xbox One X yang terinspirasi dari film Wonder Woman 1984.

Ketiga konsol ini memiliki desain yang mengikuti tokoh utama di film yang dibintangi Gal Gadot tersebut.

"Terinspirasi oleh baju zirah dan pakaian yang dikenakan oleh pemeran utama wanita yang kuat dari film tersebut, hadir tiga konsol khusus yang belum pernah kalian lihat sebelumnya," tulis General Manajer Games Marketing Xbox Aaron Greenberg, dalam sebuah unggahan blog seperti dikutip dari Cnet, Kamis (27/8).

Tiga konsol ini memiliki desain unik yang mewakili aspek dari film dan komik Wonder Woman. Ada konsol Golden Armor yang terinpirasi dari baju zirah yang dipakai Wonder Woman di film tersebut.

Sesuai namanya, konsol ini dan kontrolernya memiliki elemen emas dalam bentuk daun-daun yang terbuat dari emas 24 karat.

Konsol ini nantinya akan dilelang untuk mendukung organisasi Together for Her yang membantu korban kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19.

Ada juga konsol Lasso of Truth berkelir orange, dengan laso ikonik Wonder Woman melingkari logonya. Penggemar game dapat memenangi konsol ini dengan mengikuti atau me-reetweet cuitan Xbox antara 25 Agutsus dan 17 September 2020.

Terakhir, Microsoft terinspirasi karakter Barbara Minerva alias Cheetah yang menjadi musuh di film tersebut.