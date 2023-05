Mobil Hybrid Butuh Perawatan Khusus, BG Indonesia Tawarkan Solusi

jpnn.com, JAKARTA - BG Indonesia yang merupakan Sole Distributor dari BG Products Inc., USA merilis tiga produk perawatan mesin khusus mobil hybrid, di Jakarta Selatan, Kamis (25/5).

Presiden Direktur BG Indonesia Wiwiek Chairani Pangestu mengatakan peluncuran produk baru itu sebagai komitmen perusahaan dalam membantu masyarakat merawat mobil kesayangannya agar selalu optimal.

Ketiga produk itu masuk dalam paket Hybrid Performance Service Kit, dengan formula yang khusus untuk mobil hybrid.

Hybrid Performance Service Kit terdiri dari tiga rangkaian produk, yaitu BG Platinum 44K for Hybrids, BG Advanced Formula MOA for Hybrids, BG EPR for Hybrids.

Hybrid Performance Service Kit dipasarkan dengan harga Rp 300 ribuan.

Selama lebih 10 tahun hadir di tanah air, BG Indonesia telah menawarkan berbagai produk servis kendaraan mulai dari mesin motor, mobil penumpang, kendaraan besar, alat berat, kapal sampai pesawat.

Dia menambahkan BG Indonesia melihat bahwa kendaraan berjenis Hybrid Electric Vehicle (HEV) mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia, karena terkenal dengan kelebihannya yaitu hemat bahan bakar.