Mowilex Dukung Pameran Seni Agus Suwage di Museum MACAN

jpnn.com, JAKARTA - Mitra cat resmi Museum MACAN, Mowilex turut mendukung pameran Agus Suwage: The Theater of Me yang dibuka sejak 4 Juni sampai 15 Oktober mendatang.

Dalam pameran itu, Museum MACAN membuat desain hingga pengecatan menggunakan warna-warna dari cat Mowilex.

Museum MACAN menggunakan empat warna cat Mowilex Emulsion, yaitu hijau pekat Divided Sky, coklat Vintage, coklat muda Misty Morning dan putih cemerlang atau Putih Prima.

Pameran tersebut dikembangkan oleh Museum MACAN dan dikurasi direktur Museum, Aaron Seeto.

Agus Suwage: The Theater of Me adalah langkah besar dari Museum MACAN untuk memastikan bahwa perupa terkemuka Indonesia memiliki kesempatan untuk memamerkan karyanya kepada masyarakat Indonesia.

Sejumlah karya penting bersejarah yang dibuat Agus Suwage pada pertengahan hingga akhir 1990an di Jakarta, saat Jakarta (dan Indonesia) sedang menghadapi perubahan politik dan sosial yang masif.

Salah satu karya Agus Suwage yang berjudul Maka Lahirlah Angkatan 90-an merupakan respons terhadap karya S. Sudjojono yang berjudul Maka Lahirlah Angkatan 66.

“Kami merasa sangat terhormat dapat mendukung keberlangsungan pameran Agus Suwage: The Theatre of Me, sebagai merek cat yang telah diproduksi sejak 1970 di Indonesia," kata Direktur Marketing PT Mowilex Indonesia Anna Yesito Wibowo dalam siaran pers, Jumat (10/6).