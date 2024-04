Hasil NBA Playoffs: Minnesota Timberwolves jadi Tim Pertama Menembus Semifinal

jpnn.com - ARIZONA - Minnesota Timberwolves menjadi tim pertama yang lulus ke semifinal NBA Playoffs.

Wolves yang berada di Wilayah Barat, melaju ke 4 Besar setelah menyingkirkan Phoenix Suns 4-0 (format best of seven).

Pada gim ke-4 di kandang Suns, Footprint Center Phoenix Arizona, Senin (29/4), Wolves menang 122-116.

Anthony Edwards mencetak 40 poin, Karl-Anthony Towns menambahkan 28 poin, Jaden McDaniels 18 poin, dan Mike Conley Jr. sepuluh poin untuk Minnesota Timberwolves yang baru bisa menguasai laga di akhir kuarter empat.

Pertandingan berlangsung sangat sengit dengan kedua tim tidak pernah unggul lebih dari enam poin sepanjang laga. Berdasarkan data statistik pertandingan dari laman resmi NBA, terdapat 21 kali kedudukan imbang dan 23 kali perubahan keunggulan oleh kedua tim.

Edwards mencetak 31 poinnya pada babak kedua dan menyelesaikan 13 dari 23 tembakan dalam permainan terbuka, termasuk tujuh dari 13 tembakan tiga angka. Pemain berusia 22 tahun itu bahkan melakukan dunk satu tangan yang keras untuk memberi Minnesota keunggulan 115-111 dengan waktu tersisa 2 menit 14 detik lagi.