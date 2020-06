Nikita Mirzani Tak Sabar Jebloskan Orang Ini ke Penjara

Minggu, 07 Juni 2020 – 12:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani memberi kode akan menjebloskan seorang selebritas tanah air ke penjara.

Pemain film Comic 8 ini mengungkapkan hal tersebut melalui status teks di fitur Instagram Story miliknya.

"God is good. All is well. Polres Jakarta Selatan. 11 Juni 2020," tulis Nikita Mirzani, baru-baru ini.

Sayang, ibu tiga anak ini tak menyebut secara detail siapa orang yang akan diseretnya ke penjara.

Ia hanya mengisyaratkan bahwa selebritas itu pernah menyinggung perasaannya saat tengah hamil anak ketiga.

"Makanya jangan sok ikut campur urusan gue waktu itu," tulis Nikita Mirzani.

Perempuan kelahiran 17 Maret 1986 ini mengaku tak sabar melihat orang tersebut dibui.

“Inilah doa gue selama hamil dizalimi sama lo dan gank Pispot lo itu. Ha ha ha bahagia banget, gue," sambung Nikita Mirzani pada unggahan lain.